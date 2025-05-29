«С друзьями и творчеством». Праздник ко Дню защиты детей прошел в Республиканском реабилитационном центре

Это время волнительно для центра не только из-за предстоящих праздничных событий, но и вступительной кампании, ведь выпускники центра, как и все, пробуют поступать и выбирают себе карьерный путь. «У нас 15 выпускников, и мы уже очень ждем момента, когда узнаем, сколько из них поступит в высшие учебные заведения, сколько найдут себя в профессиях среднего специального или профессионально-технического образования. Возможно, они тоже пойдут лечить или учить, а может, будут водить машины или станут юристами. Как каждая мама заботится о своих детях, так и мы заботимся о своих ребятах. Очень переживаем за них и держим кулачки. Ведь когда они отзваниваются и делятся успехами — это момент истины, в котором понимаешь, что каждый ребенок, который прошел через центр, найдет свою путевку в жизнь», — поделилась директор.