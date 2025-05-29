«С друзьями и творчеством». Праздник ко Дню защиты детей прошел в Республиканском реабилитационном центре

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов прошел праздник «Вместе весело шагать!», посвященный Дню защиты детей, передает корреспондент БЕЛТА.
Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов — это не просто учреждение, где проходят лечение и восстановление здоровья. Для большинства ребят этот центр становится вторым домом, наполненным теплом дружеских отношений, увлекательными занятиями и любимыми увлечениями. Как рассказала директор центра Людмила Кондрашова, в канун празднования Дня защиты детей в центре особенно шумно. Все готовятся встречать множество гостей и друзей.
«Это особый день, когда взор всех взрослых также обращается на ту категорию детей, которые особенно уязвимы и заслуживают внимания — это наши детки с инвалидностью. Конечно, эти дети окружены любовью, получают государственную поддержку, но дарить им мирное и счастливое детство — это уже наша прерогатива. Мы показываем всему нашему сообществу, что мы отвечаем за детей — за их безопасность, детство, счастье, улыбки и здоровье. Поэтому нам очень приятно, что в эти дни к нам приходит много гостей», — сказала Людмила Кондрашова.
Она напомнила, что сам центр 25 лет назад был открыт по инициативе Президента Беларуси. Он уникален тем, что в одном месте взаимодействуют три ведомства: Министерство здравоохранения (дети проходят медицинскую реабилитацию), Министерство образования (проживая в центре, ребята не отрываются от образовательного процесса) и Министерство труда и социальной защиты (центр подходит к социальной реабилитации с точки зрения обучения детей самообслуживанию, выстраиванию коммуникативных навыков, а также обучает родителей).
По словам директора, именно центр доказывает, что ребята особенные своими достижениями и победами через труд. Всего в течение года через заботливые руки сотрудников центра проходит около 1,3 тыс. детей-инвалидов. Одновременно находиться может около 120 ребят; для этого центром предусмотрено четыре формы пребывания. «У нас очень сильное медицинское отделение, которое оснащено по всем мировым стандартам — от простого массажа и ЛФК и до использования биологической обратной связи. Поэтому за год мы поднимаем с колясок около 10 детей», — отметила Людмила Кондрашова.
Это время волнительно для центра не только из-за предстоящих праздничных событий, но и вступительной кампании, ведь выпускники центра, как и все, пробуют поступать и выбирают себе карьерный путь. «У нас 15 выпускников, и мы уже очень ждем момента, когда узнаем, сколько из них поступит в высшие учебные заведения, сколько найдут себя в профессиях среднего специального или профессионально-технического образования. Возможно, они тоже пойдут лечить или учить, а может, будут водить машины или станут юристами. Как каждая мама заботится о своих детях, так и мы заботимся о своих ребятах. Очень переживаем за них и держим кулачки. Ведь когда они отзваниваются и делятся успехами — это момент истины, в котором понимаешь, что каждый ребенок, который прошел через центр, найдет свою путевку в жизнь», — поделилась директор.
Она также добавила, что центр не останавливается на достигнутом и уже в следующую смену планирует открыть новое направление реабилитации, усилить профориентационную работу, чтобы ребята знали, куда они могут поступить, а также обучать воспитанников такому необходимому в современном мире навыку, как кибербезопасность.
Это место удивительно и тем, как развивает в детях творчество. Готовясь к встрече почетных гостей — первого заместителя министра труда и социальной защиты Татьяны Астрейко и уполномоченного по делам религий и национальностей Александра Румака — ребята хотели продемонстрировать все свои лучшие навыки. Вместе они порисовали, создали куклу-оберег, талисман, который, по поверьям, дарит защиту и душевное тепло и показали все свои таланты.
Первый замминистра отметила, что, видя счастливые глаза детей, появляется понимание, зачем все это делается. «Будучи в этом прекрасном центре, у меня восхищению нет предела. Я сама финансист и знаю, сколько это стоит. Но этого даже мало. Когда ты видишь, как этот рубль превращается в счастье, радость и надежду не только для детей, но и для всей семьи, которая приобретает надежду на будущее своих детей, — это самое ценное. Когда говорят: “Наша страна социально ориентирована”, многим кажется, что это какие-то лозунги. Но где же лозунги, когда у нас есть такой центр? Подобные ему есть далеко не в каждой стране на этом земном шаре. Поэтому это большое счастье», — сказала она.
Татьяна Астрейко также обратилась к воспитанникам центра и пожелала им сохранить то, чему научили в центре: видеть преимущества и сильные стороны, а не недостатки.
Завершением праздничного дня стал концерт представителей различных национальностей, все они проживают в нашей Беларуси, но чтят, помнят и знакомят других с традициями своих предков. -0-