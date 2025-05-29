Иммунолог Болибок рассказал о тяжелых последствиях нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса NB.1.8.1 добрался до России: Роспотребнадзор выявил несколько случаев заражения. О последствиях этой версии инфекции для организма человека «Вечерней Москве» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Специалист предупредил, что новый геновариант коронавируса NB.1.8.1 может вызывать серьезные осложнения, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями органов дыхания.
— У маленьких детей вызывает такое осложнение, как бронхиолит — воспалительные заболевания нижних отделов дыхательной системы и мелких бронхов. Это достаточно тяжелое осложнение, которое требует госпитализации. У взрослых обостряются хронические заболевания, но особенно сильно страдают от осложнений люди с астмой и бронхитом, — подчеркнул Болибок.
Помимо этого, врач предупредил, что у 15 процентов переболевших NB.1.8.1 развивается выраженный постковидный синдром.
В разговоре с «Вечерней Москвой» Владимир Болибок также рассказал об основных симптомах штамма NB.1.8.1: по словам специалиста, вирус мутирует и отличается высокой заразностью.