Иммунолог Болибок рассказал о тяжелых последствиях нового штамма коронавируса

— У маленьких детей вызывает такое осложнение, как бронхиолит — воспалительные заболевания нижних отделов дыхательной системы и мелких бронхов. Это достаточно тяжелое осложнение, которое требует госпитализации. У взрослых обостряются хронические заболевания, но особенно сильно страдают от осложнений люди с астмой и бронхитом, — подчеркнул Болибок.