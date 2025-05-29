Водитель поливомоечной машины потушил загоревшуюся легковушку на МКАД

В Минске горевший автомобиль потушили при помощи поливомоечной машины. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
ЧП с загоревшейся легковушкой произошло на внешнем кольце МКАД 29 мая. В момент загорания автомобиля рядом оказалась поливомоечная машина, которая ехала попутно.
Водитель поливомоечной машины заметил горящую легковушку и сразу же принялся ее тушить. Благодаря этому возгорание было быстро ликвидировано.
Так, водитель поливомоечной машины потушил иномарку еще до приезда МЧС. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.
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