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Водитель поливомоечной машины потушил загоревшуюся легковушку на МКАД

МЧС: горевший на МКАД автомобиль тушила поливомоечная машина.

Источник: Комсомольская правда

В Минске горевший автомобиль потушили при помощи поливомоечной машины. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

ЧП с загоревшейся легковушкой произошло на внешнем кольце МКАД 29 мая. В момент загорания автомобиля рядом оказалась поливомоечная машина, которая ехала попутно.

Водитель поливомоечной машины заметил горящую легковушку и сразу же принялся ее тушить. Благодаря этому возгорание было быстро ликвидировано.

Так, водитель поливомоечной машины потушил иномарку еще до приезда МЧС. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

Еще маленький мальчик гулял и потерялся в Могилеве: «Не мог назвать ни имени, ни адреса».

Между тем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».