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Медучреждения Самарской области получат 12 эндоскопических стоек в 2025 году

В рамках нацпроекта «Активное долголетие» в 2025 году в медучреждения Самарской области поступят 12 эндоскопических стоек, что позволит проводить раннюю диагностику заболеваний ЖКТ и назначать своевременное лечение пациентам.

В рамках нацпроекта «Активное долголетие» в 2025 году в медучреждения Самарской области поступят 12 эндоскопических стоек, что позволит проводить раннюю диагностику заболеваний ЖКТ и назначать своевременное лечение пациентам.

В городскую больницу Чапаевска недавно прибыл современный видеоэндоскоп, на котором за полтора месяца обследованы более 80 пациентов. Аппарат используется для диагностики и лечебных процедур, таких как удаление полипов и взятие биопсий.

Всего в регион в этом году поступит 812 единиц современной медицинской техники.

«МК в Самаре» сообщал о том, что в Красноармейском районе полностью сгорел автомобиль недалеко от посёлка Братский.

Также наше издание писало об изменениях, с которыми пройдет форум «иВолга» в Самарской области.