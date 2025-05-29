Почти 2000 евро за квадратный метр: Цены на жилье в Кишиневе достигли рекордного уровня

Цены на квартиры в муниципии Кишинев в первом квартале 2025 года продемонстрировали самый большой рост в истории Молдовы, утверждает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
«В первом квартале 2025 года цены на квартиры в муниципии Кишинев продемонстрировали самый высокий рост за всю историю Молдовы. (…) За один квартал цены выросли почти на 21%», — заявил Ионицэ. Для сравнения, в 2008 году — предыдущем рекордном — рост составил 14,5% за тот же период — передает noi.md.
Согласно представленным данным, цена новой квартиры достигла 1906 евро/м², что на 325 евро больше, чем три месяца назад, а старые квартиры теперь стоят в среднем 1320 евро/м², что на 190 евро больше, чем в предыдущем квартале. «С 2009 года по настоящее время у нас не было ни одного года, когда за год цены росли на 21%, как сейчас за один квартал», — уточнил эксперт.
Три основные причины взрыва на рынке недвижимости.
Ионицэ определяет три основных фактора, лежащих в основе этой тревожной тенденции:
1. Резкое сокращение предложения жилья: «В период 2019—2021 годов было построено 1 700 000 м², а в 2022—2024 годах — всего 811 000 м². (…) Количество жилых домов, сданных в эксплуатацию в Кишиневе за последние 3 года, в два раза меньше, чем в предыдущий период».
2. Высокий спрос, вызванный внутренней и внешней миграцией: «В муниципии Кишинев около 10 000 человек из сельской местности (…) решили переехать в Кишинев. (…) В прошлом году к нам приехало около 4000 иностранцев, и большая часть из них поселилась в Кишиневе. (…) За один год в Кишинев приехало около 14 000 человек, которым требуется около 5000 квартир».
3. Рост строительных затрат на 50% за последние три года: «То, что раньше стоило 100 евро, теперь стоит 150 евро. (…) Высокие затраты, низкое предложение, миграция — все это создает давление на рынок недвижимости».
«Рынок находится в зоне турбулентности».
«По-моему, это вызывает беспокойство. Рынок находится в зоне турбулентности, в зоне нестабильности, и это никому не идет на пользу. (…) Я очень надеюсь, что вместе с представителями строительной отрасли мы сможем спокойно найти способ разблокировать строительную деятельность».
Эксперт выразил надежду, что текущая ситуация останется единичным эпизодом:
«Этот кошмар с ценами, который мы пережили в первом квартале 2025 года, я надеюсь, будет последним в нашей истории, и мы будем вспоминать о нем много лет, но только в виде рассказов внукам, через какие годы мы прошли».
Источник: noi.md.
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