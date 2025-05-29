Почти 2000 евро за квадратный метр: Цены на жилье в Кишиневе достигли рекордного уровня

Согласно представленным данным, цена новой квартиры достигла 1906 евро/м², что на 325 евро больше, чем три месяца назад, а старые квартиры теперь стоят в среднем 1320 евро/м², что на 190 евро больше, чем в предыдущем квартале. «С 2009 года по настоящее время у нас не было ни одного года, когда за год цены росли на 21%, как сейчас за один квартал», — уточнил эксперт.