Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Сызрани обвиняется в мошенничестве при продаже недвижимости

Следствием установлено, что в 2024 году подозреваемая, зная о программе переселения граждан из аварийного жилья, заключила договор купли-продажи жилого помещения в Сызрани по завышенной цене.

Следствием установлено, что в 2024 году подозреваемая, зная о программе переселения граждан из аварийного жилья, заключила договор купли-продажи жилого помещения в Сызрани по завышенной цене. Фактически покупатель заплатил ей меньше указанной суммы, разница составила 1 миллион 150 тысяч рублей.

Позже квартира была выкуплена городской администрацией по госпрограмме переселения за полную заявленную стоимость, вследствие чего муниципальному бюджету нанесён ущерб на указанную сумму.

Действия женщины квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведётся следствие.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!