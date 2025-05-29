Жительница Сызрани обвиняется в мошенничестве при продаже недвижимости

Следствием установлено, что в 2024 году подозреваемая, зная о программе переселения граждан из аварийного жилья, заключила договор купли-продажи жилого помещения в Сызрани по завышенной цене. Фактически покупатель заплатил ей меньше указанной суммы, разница составила 1 миллион 150 тысяч рублей.