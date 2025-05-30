Мэр Сергей Петрин открыл «капсулу времени», заложенную у пирамиды в Воронеже

— Нам снова приходится отстаивать наше право на жизнь и свободу. Я верю, что мы победим и то, что было нам наказано — исполним. Мы делаем все возможное для этого. С чем-то удается справляться быстро, с чем-то, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Будем продолжать трудиться на благо любимого города — чтобы с каждым годом он становился лучше, а наша Родина жила и процветала, была свободна, — подчеркнул Сергей Петрин.