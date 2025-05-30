Мэр Сергей Петрин открыл «капсулу времени», заложенную у пирамиды в Воронеже

В Коминтерновском районе Воронежа вскрыли так называемую капсулу времени, которую заложили 25 лет назад у основания символической пирамиды возле памятника Славы. Послание писалось в 2000 году — накануне нового тысячелетия и в год 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Петрин вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Борисовым и участником специальной военной операции Дмитрием Коптиловым.
Послание торжественно прочитали.
— Не осуждайте наш век. Несмотря на все его противоречия, мы жили в нём. Любили, страдали, надеялись и ждали. Трудились и учились, делали всё возможное, чтобы сохранить нашу планету, нашу землю и наш с вами Коминтерновский район в наилучшем состоянии. Мы просим вас все, что было замечательного в нашем веке — продолжить. Украсить наш район великолепными дворцами, заселить их счастливыми людьми, подарить каждому ребенку счастливое детство, избавить человечество от страданий и болезней, сделать нашу страну единой и могущественной, — говорится в нем.
Мэр Воронежа Сергей Петрин в своем телеграм-канале напомнил, что сегодня продолжается спецоперация.
— Нам снова приходится отстаивать наше право на жизнь и свободу. Я верю, что мы победим и то, что было нам наказано — исполним. Мы делаем все возможное для этого. С чем-то удается справляться быстро, с чем-то, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Будем продолжать трудиться на благо любимого города — чтобы с каждым годом он становился лучше, а наша Родина жила и процветала, была свободна, — подчеркнул Сергей Петрин.
Во время торжественного мероприятия участники заложили и новую капсулу времени. Планируется, что ее откроют через 20 лет, в 2045 году, в год 100-летия Победы.
— Надеюсь, что они также с гордостью прочтут его и сохранят в своей памяти великие моменты нашей истории, — подытожил глава Воронежа.