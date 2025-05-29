В Уфе прошел форум «Женщины Бизнеса»: более 700 предпринимательниц приняли участие

В уфимском отеле Sheraton Plaza Ufa Congress сегодня состоялся форум «Женщины Бизнеса», который собрал более 700 женщин-предпринимательниц как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Башкирии.
Форум включал три тематические площадки, на которых 23 эксперта из различных сфер — от ритейла и IT до образования и финансов — делились своими знаниями и практическими советами. Участницы смогли получить индивидуальные консультации на 12 консультационных столах, а также принять участие в четырех игропрактиках, направленных на личностное развитие и совершенствование бизнес-навыков. В дополнение к этому, визажисты предлагали бесплатные услуги по макияжу, добавляя мероприятию атмосферу праздника.
Не обошлось и без модного показа от бренда «Матур». Более того, участницы проявили социальную ответственность, собирая средства на летний отдых для 30 детей с ограниченными возможностями здоровья.
В «Доме Опоры» прошел Форум дизайна, собравший более 200 специалистов из строительной индустрии. Участники обсуждали актуальные вопросы защиты дизайна и использование искусственного интеллекта в своей работе.
Кроме того, более 50 социальных предпринимателей собрались на круглом столе «Социальное предпринимательство — ключ к успешному бизнесу», где обсуждали меры поддержки, доступные на федеральном и региональном уровнях, включая гранты и налоговые преференции.
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