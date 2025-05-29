В Уфе прошел форум «Женщины Бизнеса»: более 700 предпринимательниц приняли участие

Форум включал три тематические площадки, на которых 23 эксперта из различных сфер — от ритейла и IT до образования и финансов — делились своими знаниями и практическими советами. Участницы смогли получить индивидуальные консультации на 12 консультационных столах, а также принять участие в четырех игропрактиках, направленных на личностное развитие и совершенствование бизнес-навыков. В дополнение к этому, визажисты предлагали бесплатные услуги по макияжу, добавляя мероприятию атмосферу праздника.