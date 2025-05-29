«Граждане станут менее уязвимыми». Что изменится с 1 июня в кредитовании и строительстве жилья

Размеры господдержки установлены на действующем уровне, сохраняются и категории, имеющие на нее право, как и порядок и условия предоставления господдержки. Указ предусматривает три формы господдержки при строительстве или приобретении жилья. На льготные кредиты на строительство одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, а также на приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, построенных по госзаказу, может претендовать 21 категория граждан. Одноразовые субсидии на строительство или приобретение жилья доступны 17 категориям граждан. Финансовая помощь государства в возврате задолженности по льготным кредитам выделяется многодетным и молодым семья при рождении детей. Вместе с тем, как было отмечено, отдельные категории граждан могут иметь право на все формы государственной поддержки.