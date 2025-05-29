Какие существуют стадии отношений и когда возникают кризисы

Если у вас складывается впечатление, что ваши отношения развиваются по сценарию «страсть, потом хаос, потом еще больше хаоса» — у психологов есть хорошие новости: вы в этом не одиноки. С точки зрения науки, такая турбулентность не только нормальна, но и предсказуема. Отношения — это не прямая линия из точки А в точку «жили долго и счастливо», а скорее извилистая дорога с периодическими тупиками, обочинами и дорожными ремонтами.