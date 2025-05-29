Самарская область отмечена наградой за лучший проект промышленного туризма

С 27 по 29 мая в Тобольске прошел финал программы «Открытая промышленность», реализуемой АСИ и Министерством промышленности и торговли РФ. В финале команда Самарской области представила проект «Крылья Победы», удостоившийся премии за лучшее представление исторического наследия и современного состояния промышленности региона.
Награду также получил авиационный завод «Авиакор» за лучшую организацию экскурсионного маршрута на предприятии.
Регион известен крупными предприятиями автомобильной, аэрокосмической, нефтегазохимической отраслей, такими как АвтоВАЗ, Тольяттикаучук, Куйбышевазот, Стройфарфор и Авиакор. В будущем планируется расширение числа участвующих предприятий и запуск новых туристических маршрутов.
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