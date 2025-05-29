Самарская область отмечена наградой за лучший проект промышленного туризма

С 27 по 29 мая в Тобольске прошел финал программы «Открытая промышленность», реализуемой АСИ и Министерством промышленности и торговли РФ. В финале команда Самарской области представила проект «Крылья Победы», удостоившийся премии за лучшее представление исторического наследия и современного состояния промышленности региона.