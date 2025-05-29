Mash: погибший при взрыве в Ставрополе Пеньков служил в ВДВ

29-летний житель Ставрополя Никита Пеньков, устроивший взрыв, в результате которого погиб и он сам, и замглавы города Заур Гурциев, мог не знать о том, что размещенное на нем устройство сдетонирует. В его квартире провели обыски, но взрывчатки не нашли. Пеньков размещал профиль на сайте кастингов. Из него следует, что мужчина — «трудоголик» и «схватывает на лету». По словам родственников, «в плохих компаниях не водился». Что известно об убийце ветерана СВО — в материале «Газеты.Ru».