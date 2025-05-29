От нейросетей не только плюсы, но и угрозы. Почему ИИ следует регулировать законом

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему применение технологий искусственного интеллекта следует регулировать законом, рассказал журналистам генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов на полях научно-практического семинара «Развитие искусственного интеллекта в Республике Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
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Сергей Кругликов напомнил, что 18 апреля 2025 года Межпарламентская ассамблея СНГ приняла модельный закон о технологиях искусственного интеллекта. Он был разработан учеными Объединенного института проблем информатики НАН совместно с заинтересованными организациями Беларуси. «А сегодня мы рассматривали на семинаре вопрос регулирования искусственного интеллекта в нашей стране. Мы ставим сейчас этот вопрос во главу угла. Иметь технологии искусственного интеллекта и правильно их применять — это взаимодополняющие вещи. Потому что, помимо позитивных моментов, есть некоторое количество минусов, угроз, которые в себе таит ИИ. Среди самых распространенных — телефонное мошенничество, из-за которого люди могут потерять свои деньги», — отметил он.
Чтобы внедрить искусственный интеллект в широкую практику, необходим нормативный правовой акт. «На настоящем этапе создана рабочая группа из представителей заинтересованных министерств и ведомств. Это около 40 специалистов в данной предметной области. Им предстоит сформировать концепцию закона о технологиях искусственного интеллекта в Беларуси», — рассказал ученый.
В нашей стране исследования в области искусственного интеллекта проводятся постоянно в рамках государственных программ. Они касаются самых разных сфер — от медицины до машиностроения. Биологи используют ИИ для того, чтобы формировать новые лекарственные препараты, новые соединения. В машиностроении его применяют для того, чтобы облегчить проектирование новых транспортных средств. В медицине — для помощи в диагностике и прогнозировании развития заболеваний. В Беларуси проводятся исследования по разработке новых алгоритмов и методов использования технологий искусственного интеллекта. Также создаются новые технологии. Как отметил Сергей Кругликов, пока они применяются не массово, идет апробация. Дальнейшему развитию технологий ИИ будет способствовать принятие закона, регулирующего эту сферу.
Семинар в НАН стал площадкой для обсуждения основных направлений, тенденций и перспектив развития технологий искусственного интеллекта в Беларуси. Обсуждались темы, охватывающие все основные аспекты развития и внедрения ИИ, в том числе его применение в сфере образования, современной механике и машиностроении, здравоохранении, IT-сфере. Отдельное внимание уделялось мировым тенденциям государственного регулирования развития искусственного интеллекта и угрозам, связанным с применением неконтролируемых нейронных сетей. По итогам семинара будут выработаны совместные подходы к дальнейшему развитию искусственного интеллекта в Беларуси. -0-