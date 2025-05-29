От нейросетей не только плюсы, но и угрозы. Почему ИИ следует регулировать законом

Сергей Кругликов напомнил, что 18 апреля 2025 года Межпарламентская ассамблея СНГ приняла модельный закон о технологиях искусственного интеллекта. Он был разработан учеными Объединенного института проблем информатики НАН совместно с заинтересованными организациями Беларуси. «А сегодня мы рассматривали на семинаре вопрос регулирования искусственного интеллекта в нашей стране. Мы ставим сейчас этот вопрос во главу угла. Иметь технологии искусственного интеллекта и правильно их применять — это взаимодополняющие вещи. Потому что, помимо позитивных моментов, есть некоторое количество минусов, угроз, которые в себе таит ИИ. Среди самых распространенных — телефонное мошенничество, из-за которого люди могут потерять свои деньги», — отметил он.