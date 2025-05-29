Три самых частых нарушения судоводителей назвали в ГИМС Гомельской области

На каждом находящемся на маломерном судне обязательно должен быть спасательный жилет, акцентировал начальник областной ГИМС. При этом, когда плавсредство в движении, жилет должен быть застегнут. «На якорной остановке его можно расстегнуть или снять, а в движении все на борту должны быть в застегнутых жилетах. Когда на маломерных судах находятся дети, на них также должны быть спасательные жилеты, подходящие им по размеру. Зачастую бывают случаи, когда на ребенке жилет в два-три раза больше его самого. Стоит понимать, что в таком случае этот элемент бесполезен: при выпадении из лодки ребенок быстро его потеряет. Убедительная просьба ко всем судовладельцам, если на борту есть дети, одевать им жилеты по размеру», — обратился он к владельцам плавсредств. За отсутствие спасательного жилета санкцией КоАП предусмотрен штраф до трех базовых величин, однако цена трагедии на воде может быть значительно выше.