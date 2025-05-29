Три самых частых нарушения судоводителей назвали в ГИМС Гомельской области

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 40 постановлений о нарушениях судоводителями вынесено в Гомельской области в этом году. О самых частых из них рассказал БЕЛТА начальник государственной инспекции по маломерным судам Гомельской области Денис Мелещеня.
Управлять яхтой или гидроциклом. В Гомельской области возросло число желающих получить «водные» права.
Денис Мелещеня напомнил, что маломерным считается судно до 20 м длиной и пассажировместимостью до 12 человек. В перечень маломерных судов не входят плоты, байдарки и спортинвентарь — каноэ, сап-доски и др.
На местных акваториях можно встретить немало плавсредств с самыми разными характеристиками. Их владельцы нередко допускают нарушения, которые могут отразиться на безопасности людей и окружающей среды.
Самое частое нарушение — отсутствие спасательных жилетов на судоводителе или его пассажирах. В последнее время, по данным специалистов, это нарушение регистрируется в отношении детей: либо жилет в 2−3 раза больше самого юного пассажира, либо этот спасательный элемент отсутствует вовсе.
«В целом же профилактическая работа дает эффект. Уже по итогам 2024 года постановлений за данное нарушение было меньше, чем годом ранее. В ходе рейдовых мероприятий мы видим, что все больше людей осознанно подходят к этому моменту. Спасательные жилеты надевают на себя, и на тех, кто на борту. За прошлый год по жилетам — более 160 постановлений, всего с начала этого года вынесено более 40 постановлений, в том числе порядка 20% по жилетам», — пояснил Денис Мелещеня.
На каждом находящемся на маломерном судне обязательно должен быть спасательный жилет, акцентировал начальник областной ГИМС. При этом, когда плавсредство в движении, жилет должен быть застегнут. «На якорной остановке его можно расстегнуть или снять, а в движении все на борту должны быть в застегнутых жилетах. Когда на маломерных судах находятся дети, на них также должны быть спасательные жилеты, подходящие им по размеру. Зачастую бывают случаи, когда на ребенке жилет в два-три раза больше его самого. Стоит понимать, что в таком случае этот элемент бесполезен: при выпадении из лодки ребенок быстро его потеряет. Убедительная просьба ко всем судовладельцам, если на борту есть дети, одевать им жилеты по размеру», — обратился он к владельцам плавсредств. За отсутствие спасательного жилета санкцией КоАП предусмотрен штраф до трех базовых величин, однако цена трагедии на воде может быть значительно выше.
На втором месте нарушений — отсутствие технического освидетельствования судна. «Перед началом сезона навигации у каждого судовладельца есть время с осени и по 19 мая, когда открывается сезон, получить допуск на эксплуатацию маломерного судна. Каждый судоводитель обязан пройти техосвидетельствование. Открыть свой судовой билет, посмотреть талон и убедиться, что его срок не истек. Если есть необходимость, приехать на свой участок ГИМС и предоставить маломерное судно в полной готовности. Техосмотр проводится визуально. Если нет никаких нарушений, инспектор ставит отметку “Годно к эксплуатации”. Если же есть конструктивные или другие изменения, мы составляем акт о неисправности, и прописываем все нюансы, дается 20 дней на их устранение. Если в этот срок не устранено, то судно запрещается к эксплуатации», — рассказал алгоритм Денис Мелещеня.
Все моторные лодки старше 10 лет должны ежегодно проходить техническое освидетельствование в инспекции по маломерным судам. Моторные лодки моложе 10 лет — каждые три года, гребные лодки моложе 10 лет — раз в пять лет.
Осенью и ранней весной в ГИМС нет загруженности, а вот в начале мая выстраиваются большие очереди из тех, кто вспоминает о техосмотре судна перед самым открытием сезона.
И на третьем месте среди самых многочисленных нарушений — отсутствие удостоверения на право управления судном с мощностью двигателя более пяти лошадиных сил. Владельцы таких плавсредств должны пройти обучение и получить соответствующее удостоверение.
Рейдовые мероприятия ГИМС проводятся постоянно. -0-