В Октябрьском районе Уфы появится вертолетный аэродром

В Октябрьском районе Уфы может появиться новый аэродром для вертолетов и малой авиации. Об этом на совещании «Инвестчас» у главы Башкирии рассказала директор компании «ХелиПорт-Уфа» Ольга Старцева.
Проект включает создание многофункциональной станции, которая будет обслуживать пассажирские вертолетные рейсы. Новый терминал позволит значительно улучшить качество обслуживания и оптимизировать логистику в Уфимской агломерации.
На новом объекте смогут трудиться 17 человек, что положительно скажется на экономике. Инвестиционный совет республики уже присвоил проекту статус приоритетного, а земельный участок будет выделен в аренду без торгов, что ускорит его реализацию.
На сайте компании «ХелиПорт-Уфа» сообщается, что это будет уникальный проект, который создаст крупнейший в Башкирии многофункциональный вертолетный комплекс. В настоящее время у компании уже есть площадка для хранения и обслуживания вертолетов на аэродроме Забельский, но новый объект расширит возможности для базирования авиационной техники.
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