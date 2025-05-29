В Октябрьском районе Уфы появится вертолетный аэродром

На сайте компании «ХелиПорт-Уфа» сообщается, что это будет уникальный проект, который создаст крупнейший в Башкирии многофункциональный вертолетный комплекс. В настоящее время у компании уже есть площадка для хранения и обслуживания вертолетов на аэродроме Забельский, но новый объект расширит возможности для базирования авиационной техники.