Минтруда: ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях

В Министерстве труда сказали о новых категориях белорусов, которые могут отдыхать в санаториях бесплатно, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, в Минтруда сказали, что еще больше белорусов смогут бесплатно оздоровиться в белорусских санаториях с 1 мая. Это определили вступившие в силу изменения в законодательстве, расширившие социальные гарантии для некоторых категорий. Так еще три категории белорусов с 1 мая могут поехать в санатории на бесплатное санаторно-курортное лечение.
— Законопроектом значительно усилены социальные гарантии для категорий ветеранов боевых действий, бывших узников фашизма, некоторых категорий ветеранов ВОВ и супругов, не вступивших в новый брак, погибших военнослужащих, — прокомментировал замначальника главного управления соцобслуживания и социальной помощи Минтруда и соцзащиты Николай Орел.
Так, причислены к категории участников войны и получили право на ежегодную помощь на оздоровление ряд ветеранов Великой Отечественной войны из числа награжденных орденами и медалями за безупречную воинскую службу в тылу. Не воспользовавшись в течение года санаторно-курортным лечением и оздоровлением, эти ветераны смогут по истечение года получить помощь на оздоровление — 10 бюджетов прожиточного минимума (4625,8 белорусского рубля с 1 мая 2025-го).
Еще бесплатно оздоровиться в санатории теперь могут ветераны боевых действий, большинство из которых — военнослужащие, воевавшие в Афганистане.
И также это право получили бывшие узники фашизма, которых сейчас в Беларуси проживает около 5,5 тысячи человек, а также супруги погибших военнослужащих, которые не вступили в новый брак.
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