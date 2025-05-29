Минтруда: ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях

Так, в Минтруда сказали, что еще больше белорусов смогут бесплатно оздоровиться в белорусских санаториях с 1 мая. Это определили вступившие в силу изменения в законодательстве, расширившие социальные гарантии для некоторых категорий. Так еще три категории белорусов с 1 мая могут поехать в санатории на бесплатное санаторно-курортное лечение.