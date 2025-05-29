Актер из «Ментовских войн» Александр Лисицын умер в реанимации

Артист родился 29 января 1955 года. В 1981 году окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Л. В. Калиновского). В этот же год он приехал в Петрозаводск. Актер служил в Русском драматическом театре, а с 1986 года являлся артистом Петрозаводского молодежного театра «Творческая мастерская».