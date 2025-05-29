Актер из «Ментовских войн» Александр Лисицын умер в реанимации

Умерший актер из сериалов «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» народный артист Карелии Александр Лисицын последние дни провел в больнице в реанимации. Об этом aif.ru рассказали в театре драмы Республики Карелия «Творческая мастерская».
«Последние дни он находился в больнице. Сначала в реанимации был, потом, вроде, перевели в нормальную палату, а затем ему вновь стало плохо и его снова в реанимацию положили», — сказал собеседник издания.
29 мая в учреждении сообщили aif.ru, что на 71-м году жизни умер Лисицын. Также в театре рассказали и о причине смерти артиста.
Артист родился 29 января 1955 года. В 1981 году окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Л. В. Калиновского). В этот же год он приехал в Петрозаводск. Актер служил в Русском драматическом театре, а с 1986 года являлся артистом Петрозаводского молодежного театра «Творческая мастерская».
Помимо театра Лисицын также снимался в кино. Среди его работ есть «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», Чужой, «Не ссорьтесь, девочки» и другие.
Ранее стала известна причина смерти актера «Глухаря» и «Каникул Кроша» Василия Фунтикова. Его брат Павел в беседе с aif.ru рассказал, чем занимался артист последние годы жизни.