Володин на примере Екатеринбурга показал, как в России борются с незаконной миграцией

Недавно принятый закон классифицирует организацию незаконной миграции как особо тяжкое преступление, что предусматривает для злоумышленников серьезные меры наказания. Так, им может грозить до 15 лет лишения свободы, штраф до пяти миллионов рублей и лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет. Кроме того, предусмотрена конфискация денег, имущества и ценностей, полученных в результате их преступной деятельности.