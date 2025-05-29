Володин на примере Екатеринбурга показал, как в России борются с незаконной миграцией

Володин сообщил, что ГД за год приняла 16 законов против нелегальной миграции.
Законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией, начинают действовать. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что сегодня в Екатеринбурге были задержаны девять членов преступной группировки, занимавшихся организацией незаконного пребывания иностранных граждан в России.
Всего, по словам Володина, с 2024 года Госдума приняла 16 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. «Сегодня видим, что законы начали работать. В Екатеринбурге задержаны 9 участников преступной группы, организовавших незаконное пребывание мигрантов в нашей стране», — заявил председатель ГД в своем telegram-канале. Среди задержанных оказался и директор Центра по приему экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, функционирующего при Уральском федеральном университете.
По словам начальника областного СУ СК Богдана Францишко, против фигурантов возбуждены дела по статьям об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ, фиктивной постановке мигрантов на учет и злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению СК, фигуранты подыскивали нелегалов и фиктивно ставили их на учет за взятки. К примеру, директор учебного центра заранее давала ответы на экзамен по русскому языку.
Недавно принятый закон классифицирует организацию незаконной миграции как особо тяжкое преступление, что предусматривает для злоумышленников серьезные меры наказания. Так, им может грозить до 15 лет лишения свободы, штраф до пяти миллионов рублей и лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет. Кроме того, предусмотрена конфискация денег, имущества и ценностей, полученных в результате их преступной деятельности.