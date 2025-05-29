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Еще одна напасть: Из-за заморозков молдавские пчеловоды потеряют почти весь свой урожай, а мед подорожает в два раза

Молдавские пчеловоды из-за непогоды массово теряют пчёл и прогнозируют сокращение объема производства мёда до 90% по сравнению с 2024 годом.

Источник: Комсомольская правда

Молдавские пчеловоды из-за непогоды массово теряют пчёл и прогнозируют сокращение объема производства мёда до 90% по сравнению с 2024 годом.

Основной источник нектара — акация — практически не цвела, а температура воздуха не превышает 15 , что делает невозможным нормальный облёт пчёл. Без природного нектара ульи пустеют, а пчёл приходится кормить сахарным сиропом.

Ситуация отразится и на рынке мёда, пишет rupor.md. По сравнению с прошлым годом урожай может сократиться на 90%, а цена на акациевый мёд вырастет более чем вдвое — с 45 до 100−120 леев за килограмм.

В 2024 году Молдова произвела более 5 000 тонн мёда, из которых свыше 4 000 тонн было экспортировано. В этом году показатели будут существенно ниже.

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