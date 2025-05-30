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Из Петербурга в Казань в следующем году запустят беспилотные грузовики

В 2026 году из Петербурга в Казань запустят беспилотные грузовики. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин.

Источник: пресс-служба Смольного

Беспилотные грузоперевозки успешно зарекомендовали себя на трассе М-11, в настоящее время проект тестируется на ЦКАД. Транспорт начал курсировать между двумя столицами в июне 2023 года. В первый рейс тягач перевез 10 тонн оборудования StarLine.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский мегавелосипед попал в Книгу рекордов страны. Его длина составила 6 метров. Управляли гигантом 11 спортсменов.

Рекордсмен превзошел предыдущее достижение из США 1994 года, где создали трехколесный велосипед длиной 5 метров.