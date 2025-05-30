Из Петербурга в Казань в следующем году запустят беспилотные грузовики

Беспилотные грузоперевозки успешно зарекомендовали себя на трассе М-11, в настоящее время проект тестируется на ЦКАД. Транспорт начал курсировать между двумя столицами в июне 2023 года. В первый рейс тягач перевез 10 тонн оборудования StarLine.