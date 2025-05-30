Пластиковой разметки на дорогах Нижнего Новгорода станет больше

Так, разметка уже появилась на улице Советской, проспектах Молодежном и Ленина, Южном и Московском шоссе, а также на Молитовском и Мызинском мостах. Обновление разметки также затронуло проезжую часть Нижневолжской набережной, Зеленский съезд и ряд других участков. Всего, по словам Шалабаева, в этом году обновят разметку на 355 городских улицах, включая Канавинский мост и проспект Ленина.