Ростовские врачи спасли пациентов с меланомой благодаря ранней диагностике

В Ростовском областном онкологическом диспансере поделились успешным опытом раннего выявления меланомы. Как сообщили в региональном минздраве, своевременная диагностика помогла спасти жизни двум пациентам.
Пациенты самостоятельно обратились к дерматологам с жалобами на изменения кожи. Врачи заподозрили злокачественное образование, затем их направили в онкодиспансер. Медики провели все необходимые исследования. После анализов стало ясно, что пациенты заболели меланомой на первой стадии. Благодаря раннему обращению и оперативным действиям медиков удалось избежать специфической терапии.
Сейчас оба пациента находятся под постоянным наблюдением специалистов, регулярно проходя необходимые обследования. Медики напоминают, что любые изменения родинок или пигментных пятен — повод для немедленного обращения к врачу.
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