Ростовские врачи спасли пациентов с меланомой благодаря ранней диагностике

Пациенты самостоятельно обратились к дерматологам с жалобами на изменения кожи. Врачи заподозрили злокачественное образование, затем их направили в онкодиспансер. Медики провели все необходимые исследования. После анализов стало ясно, что пациенты заболели меланомой на первой стадии. Благодаря раннему обращению и оперативным действиям медиков удалось избежать специфической терапии.