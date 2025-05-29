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Ростовские врачи спасли пациентов с меланомой благодаря ранней диагностике

Бдительность врачей и своевременное обращение: два случая спасения от меланомы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовском областном онкологическом диспансере поделились успешным опытом раннего выявления меланомы. Как сообщили в региональном минздраве, своевременная диагностика помогла спасти жизни двум пациентам.

Пациенты самостоятельно обратились к дерматологам с жалобами на изменения кожи. Врачи заподозрили злокачественное образование, затем их направили в онкодиспансер. Медики провели все необходимые исследования. После анализов стало ясно, что пациенты заболели меланомой на первой стадии. Благодаря раннему обращению и оперативным действиям медиков удалось избежать специфической терапии.

Сейчас оба пациента находятся под постоянным наблюдением специалистов, регулярно проходя необходимые обследования. Медики напоминают, что любые изменения родинок или пигментных пятен — повод для немедленного обращения к врачу.

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