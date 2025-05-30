У парка «Алые паруса» в выходные запретят движение из-за Платоновского фестиваля

У парка «Алые Паруса» в течение двух дней — в субботу и воскресенье — запретят парковку и движение автотранспорта. Об этом 29 мая водителей предупредили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.
Ограничения связаны с проведением мероприятий в рамках Платоновского фестиваля.
С 18.00 пятницы, 30 мая, до 21.00 воскресенья, 1 июня, водители не смогут парковаться и останавливаться на улице Арзамасской — от Ленинского проспекта до улицы МОПРа;
С 07.00 субботы, 31 мая, до 21.00 воскресенья, 1 июня, запретят движение на проезде от управы Левобережного района до парка «Алые Паруса».