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У парка «Алые паруса» в выходные запретят движение из-за Платоновского фестиваля

Также невозможно будет парковать автомобили.

Источник: Комсомольская правда

У парка «Алые Паруса» в течение двух дней — в субботу и воскресенье — запретят парковку и движение автотранспорта. Об этом 29 мая водителей предупредили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.

Ограничения связаны с проведением мероприятий в рамках Платоновского фестиваля.

С 18.00 пятницы, 30 мая, до 21.00 воскресенья, 1 июня, водители не смогут парковаться и останавливаться на улице Арзамасской — от Ленинского проспекта до улицы МОПРа;

С 07.00 субботы, 31 мая, до 21.00 воскресенья, 1 июня, запретят движение на проезде от управы Левобережного района до парка «Алые Паруса».