«Запрещенка»: пять мифов о шоколаде, в которые пора перестать верить

— Он действительно может формировать психологическую привязанность, но только если с его помощью пытаться заедать какое-либо напряжение, например, скуку, грусть или одиночество. При этом гормон не вызывает физическую зависимость, а потому и избавляться надо не от шоколада, а от привычки подменять истинные чувства сладким. Если научиться осознавать свои потребности, то сладкое всегда будет оставаться только приятным лакомством.