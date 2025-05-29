«Запрещенка»: пять мифов о шоколаде, в которые пора перестать верить

Шоколад — одно из любимейших лакомств россиян. По данным ВЦИОМ, 39 процентов сладкоежек предпочитают конфеты, в том числе шоколадные, а 26 процентов — любой шоколад. Однако на фоне роста популярности ЗОЖ вокруг этого продукта возникает все больше мифов. О самых популярных заблуждениях, которые мешают многим наслаждаться вкусом и пользой шоколада, «Вечерней Москве» рассказали врач-стоматолог, доктор медицинских наук Олесь Шевченко и психолог Надежда Ерофеева.
Миф 1. ЗОЖ и шоколад несовместимы.
На самом деле, ЗОЖ — это не про питание исключительно листьями салата и отказ от сахара и глютена. Он про осознанность и баланс всех сфер жизни, включая физическое и ментальное здоровье, подчеркнула психолог. Любимая еда в разумных количествах пойдет на пользу настроению, в то время как постоянные запреты могут вызывать навязчивые мысли о еде и стойкое желание переедать «запрещенку».
— Вместо того чтобы полностью ограничивать себя в сладком, стоит разрешить себе иногда наполнять жизнь источниками удовольствия. При таком раскладе вряд ли захочется объедаться шоколадом: чтобы насладиться вкусом, будет достаточно нескольких конфет, — считает эксперт.
Миф 2. Шоколад приводит к набору веса.
По ее словам, это заблуждение вытекает из предыдущего, однако лишний вес чаще всего появляется не из-за конкретного продукта, а из-за переедания. Причин этому может быть много, включая постоянные попытки «держать ЗОЖ». В результате жесткие ограничения могут эмоционально выматывать.
Шоколад в таком случае является лишь способом «заесть» раздражение, усталость или тревогу, отметила Ерофеева:
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— Ведь чем больше в жизни стрессовых ситуаций, тем чаще рука тянется к еде. Необходимо учиться снимать эмоциональное напряжение другими способами — это может быть массаж, йога, дыхательные практики. Кроме того, стоит устранить причину раздражения, и тогда проблема перееданий может пройти сама собой.
Есть шоколад можно даже в том случае, если необходимо следить за весом и считать калории. Например, если в день съесть пару конфет из стандартной коробки ассорти из темного и молочного шоколада, то организм получит всего около 80−90 Ккал. Такое количество калорий будет несложно вписать в суточную норму.
Миф 3. Шоколад вызывает зависимость.
По мнению психолога, заблуждение основывается на том, что шоколад стимулирует выработку дофамина — «гормона удовольствия»:
— Он действительно может формировать психологическую привязанность, но только если с его помощью пытаться заедать какое-либо напряжение, например, скуку, грусть или одиночество. При этом гормон не вызывает физическую зависимость, а потому и избавляться надо не от шоколада, а от привычки подменять истинные чувства сладким. Если научиться осознавать свои потребности, то сладкое всегда будет оставаться только приятным лакомством.
Миф 4. Шоколад — главная причина кариеса.
Врач-стоматолог Олесь Шевченко заверил: кариес возникает не из-за самого шоколада, а из-за неправильной гигиены рта.
— Продукты с сахаром могут способствовать размножению бактерий, но только в том случае, если частицы сладкой пищи долго задерживаются на зубах. Главное — потреблять умеренное количество сладкого и чистить зубы или полоскать рот после него, — подчеркнул специалист.
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Миф 5. Шоколад делает эмаль зубов темнее.
Многие опасаются, что шоколад может вызывать потемнение эмали, заметил стоматолог.
— Однако это не более чем миф. Сам по себе шоколад не является причиной изменения цвета зубов. А вот избыток кофе, черного чая, красного вина и злоупотребление курением, а также недостаточная гигиена рта могут влиять на цвет эмали, — перечислил Шевченко.
Шоколад же даже полезен для зубов: в нем есть теобромин — вещество, укрепляющее эмаль, добавил врач.
— Оно стимулирует выработку собственных кристаллов гидроксиапатита (основного компонента твердой ткани зуба), тем самым обеспечивая естественную реминерализацию эмали. Таким образом она становится более плотной и устойчивой к воздействию кислот, — пояснил стоматолог.
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