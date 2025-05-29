Все грани Юрия Соломина: в Малом театре открыли мемориальный кабинет прославленного артиста

Внимание привлекает карандашный портрет Соломина — случайно сделанная сотрудниками театра находка среди прочих документов худрука. На обороте портрета письмо от пятиклассницы школы № 41 из города Николаева. Девочка пишет, что много раз смотрела сериал «Адъютант его превосходительства» и что герой Соломина Кольцов — тот человек, на которого можно равняться и любить. Для нее это образец, каким должен быть настоящий человек. Сколько лет прошло с тех пор? Где эта девочка теперь? Никто не знает. А Юрий Мефодьевич хранил этот портрет от неизвестной пятиклассницы, не выбросил… Может, она и по сей день любит творчество Юрия Соломина и, возможно, придет в Малый театр, зайдет в кабинет кумира и обнаружит здесь свой рисунок, сделанный около полувека назад…