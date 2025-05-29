Все грани Юрия Соломина: в Малом театре открыли мемориальный кабинет прославленного артиста

В Малом театре открыли мемориальный кабинет Юрия Соломина, который 35 лет жизни посвятил художественному руководству театра. И даже в роковой день, когда случился инсульт, он направлялся в родные стены в Театральном проезде…
18 июня Юрию Мефодьевичу Соломину исполнилось бы 90 лет. В его родном театре к датам, связанным с горячо любимым художественным руководителем, относятся с большим трепетом. Накануне юбилея здесь открыли мемориальный кабинет Соломина — здесь все, как было при нем. Почти…
«Это важное событие в череде наших мероприятий, которые приурочены к 90-летию Юрия Мефодьевича Соломина, — открытие замечательного пространства, — отмечает главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский. — Думаю, кабинет будет пользоваться большой популярностью и интересом со стороны зрителей».
В просторной комнате в глаза бросается большой письменный стол. При жизни Юрия Соломина он был покрыт книгами и документами, связанными с работой, а сейчас, когда кабинет решили сделать отчасти музейным пространством, здесь выложены артефакты, за каждым из которых стоит история из жизни Юрия Мефодьевича.
Один из самых старинных документов, представленных здесь, — студенческий билет. На фото совсем юный Соломин, первокурсник, учащийся Театрального училища им. М. С. Щепкина. Еще один документ — рабочее удостоверение № 1 Мастера, выданное 24 июля 1995 года, действует бессрочно. И правда, впечатление, что Юрий Мефодьевич никуда не ушел из Малого — здесь чтят все традиции, помнят о прошлом и берегут все то, что он оставил после себя. Впрочем, и сам он бережно относился ко всему.
Внимание привлекает карандашный портрет Соломина — случайно сделанная сотрудниками театра находка среди прочих документов худрука. На обороте портрета письмо от пятиклассницы школы № 41 из города Николаева. Девочка пишет, что много раз смотрела сериал «Адъютант его превосходительства» и что герой Соломина Кольцов — тот человек, на которого можно равняться и любить. Для нее это образец, каким должен быть настоящий человек. Сколько лет прошло с тех пор? Где эта девочка теперь? Никто не знает. А Юрий Мефодьевич хранил этот портрет от неизвестной пятиклассницы, не выбросил… Может, она и по сей день любит творчество Юрия Соломина и, возможно, придет в Малый театр, зайдет в кабинет кумира и обнаружит здесь свой рисунок, сделанный около полувека назад…
Из других добавленных в кабинет экспонатов — костюм Соломина из спектакля «Царь Федор Иоаннович», главную роль в котором Юрий Мефодьевич играл около 30 лет.
«Он освоил эту роль за 10 дней, играл ее после Иннокентия Смоктуновского, когда тот перешел в МХТ, — рассказывает Татьяна Крупенникова, начальник музейно-информационного центра Малого театра. — После такого исполнителя выходить на сцену очень сложно. Он создал роль совсем другую, не похожую на то, какой она была у предшественника. Это был не ущемленный человек, а царь с огромным сердцем, совестливый русский человек, который мучился от того, что власть невозможна без крови и без зла».