Страны СНГ заинтересованы обмениваться опытом в госстроительстве, цифровизации, культуре и спорте

«В повестку дня было включено 14 вопросов. В их числе два модельных закона. Также были оговорены рекомендации органов местного самоуправления по осуществлению приграничного сотрудничества. Эти рекомендации направлены на социально-экономическое развитие приграничных регионов, повышение благосостояния населения приграничных территорий, развитие доверительных и добрососедских отношений между органами местной власти, деловыми кругами, создание условий для совместного решения экономических, транспортных, экологических и других проблем», — отметила Татьяна Лавринович.