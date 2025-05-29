Страны СНГ заинтересованы обмениваться опытом в госстроительстве, цифровизации, культуре и спорте

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей в режиме видео-конференц-связи 29 мая приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко и член комиссии Татьяна Лавринович приняли участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления.
Валентин Семеняко выступил по вопросу взаимодействия малых городов Беларуси и России на примере ежегодного съезда малых городов Гродненской области Республики Беларусь и Нижегородской области Российской Федерации.
«В повестку дня было включено 14 вопросов. В их числе два модельных закона. Также были оговорены рекомендации органов местного самоуправления по осуществлению приграничного сотрудничества. Эти рекомендации направлены на социально-экономическое развитие приграничных регионов, повышение благосостояния населения приграничных территорий, развитие доверительных и добрососедских отношений между органами местной власти, деловыми кругами, создание условий для совместного решения экономических, транспортных, экологических и других проблем», — отметила Татьяна Лавринович.
Также состоялся семинар «Реализация проектов “Умный город”. Основные направления внедрения технологий. Лучшие практики в странах Содружества». «В рамках современных мировых тенденций представляется целесообразным создать цифровую общественную инфраструктуру, в которой наши страны будут обмениваться идеями и моделями, направленными на формирование безопасных, совместимых проектов в этой отрасли», — подчеркнула парламентарий.
Участники заседания Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам обсудили ход работы над проектами различных модельных законов. «Принятие модельных законов в рамках СНГ способствует гармонизации законодательства стран-участниц, совершенствованию систем национально-правового регулирования, а в конечном итоге — активному сотрудничеству во благо развития стран Содружества», — отметила член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Анжелика Курчак.
Депутаты Олег Дьяченко и Анастасия Мирончик-Иванова приняли участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту. «Культурное наследие наших стран — наше общее богатство. Поддержка и развитие культуры, сохранение исторической памяти, популяризация традиций — важнейшие задачи, стоящие перед нами, — считает Олег Дьяченко. — Нам необходимо активизировать обмен опытом в сфере культуры, поддерживать совместные культурные проекты».
«Спорт — это универсальный язык, понятный всем. Поддержка спорта, развитие массового спорта, проведение международных спортивных мероприятий — важные инструменты укрепления здоровья нации и формирования позитивного имиджа стран СНГ, — подчеркнула Анастасия Мирончик-Иванова. — Нам необходимо обмениваться опытом в сфере подготовки спортсменов, развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать проведение совместных спортивных мероприятий».-0-