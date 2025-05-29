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Мошенники подделали сайт МВД России для кражи данных россиян

Поддельный сайт МВД России создали мошенники, чтобы красть данные россиян.

Поддельный сайт МВД России создали мошенники, чтобы красть данные россиян. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел.

По информации ведомства, злоумышленники разработали фишинговый ресурс, который имитирует официальный портал ведомства. Уточняется, что с помощью такого сайта злоумышленники намерены получать персональные данные, чтобы потом использовать их в мошеннических схемах.

В киберполиции уточнили, на фишинговом сайте есть вкладка «прием обращений», куда потенциальная жертва должна указать свою персональную информацию.

В МВД уточнили, что ресурс направила на блокировку, однако в ведомстве не исключают, что могут появиться новые нелогичные сервисы.

Полиция призывает россиян внимательно смотреть на адрес сайта и проверять его на наличие ошибок, чтобы распознать ненастоящий.

Ранее МВД России сообщило об изменении мошенниками тактики взаимодействия с потенциальными жертвами. По данным ведомства, теперь аферисты заставляют жертву самостоятельно звонить им, создавая иллюзию безопасности.