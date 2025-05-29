Мошенники подделали сайт МВД России для кражи данных россиян

Поддельный сайт МВД России создали мошенники, чтобы красть данные россиян. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел.
По информации ведомства, злоумышленники разработали фишинговый ресурс, который имитирует официальный портал ведомства. Уточняется, что с помощью такого сайта злоумышленники намерены получать персональные данные, чтобы потом использовать их в мошеннических схемах.
В киберполиции уточнили, на фишинговом сайте есть вкладка «прием обращений», куда потенциальная жертва должна указать свою персональную информацию.
В МВД уточнили, что ресурс направила на блокировку, однако в ведомстве не исключают, что могут появиться новые нелогичные сервисы.
Полиция призывает россиян внимательно смотреть на адрес сайта и проверять его на наличие ошибок, чтобы распознать ненастоящий.
Ранее МВД России сообщило об изменении мошенниками тактики взаимодействия с потенциальными жертвами. По данным ведомства, теперь аферисты заставляют жертву самостоятельно звонить им, создавая иллюзию безопасности.