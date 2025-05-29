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Эстония готова установить буи на реке Нарве без соглашения с Россией

Власти Эстонии планируют установить на Нарве навигационные буи, контроль за размещением которых будет предоставлен Европейскому агентству по охране внешних границ ЕС.

Источник: Аргументы и факты

В случае отсутствия договоренности с РФ об установке навигационных буев на реке Нарве, эстонские власти готовы самостоятельно разместить их в своих водах. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

«Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония установит буи в своих территориальных водах», — цитирует дипломата ERR.

Таро добавил, что контроль за размещением буев будет осуществляться представителями Европейского агентства по охране границ ЕС.

По данным ERR, Таллинн и Москва продолжают обсуждение этого вопроса, но единая договоренность пока не достигнута.

Ранее стало известно, что Россия направила Эстонии ноту по причине осквернения памятника в Таллине.