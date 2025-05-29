Биллингтон: Следующий сезон станет для Овечкина последним в НХЛ

Сезон-2025/26 станет финальным в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом в четверг, 29 мая, заявил журналист Джейкоб Биллингтон.
Журналист сообщил, что хоккейный клуб разослал владельцам абонементов электронное письмо, в котором указано, что следующий сезон будет последним для российского нападающего в лиге, передает The Hockey Writers.
Овечкин 6 апреля сумел побить «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.
Сразу после этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил хоккеиста с установлением нового рекорда. Президент РФ Владимир Путин также поздравил спортсмена и отметил, что достижение Овечкина — «праздник для болельщиков в России».
Вскоре мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что официально утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина. Она отметила, что жители американской столицы как хоккейные болельщики должны поздравить российского спортсмена с выдающимся достижением.