Президент Самарского университета Виктор Сойфер удостоен почётного звания

Виктор Сойфер занимал должность ректора университета с 1990 по 2010 год, а с 2010 года является его президентом. Он внес значительный вклад в развитие университета, участвуя в международных форумах и инициируя объединение Самарского государственного аэрокосмического и классического университетов.