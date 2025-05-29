Президент Самарского университета Виктор Сойфер удостоен почётного звания

Ученый совет Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва присвоил Виктору Сойферу почётное звание «Почетный президент Самарского университета». Церемония состоялась 23 мая.
Виктор Сойфер занимал должность ректора университета с 1990 по 2010 год, а с 2010 года является его президентом. Он внес значительный вклад в развитие университета, участвуя в международных форумах и инициируя объединение Самарского государственного аэрокосмического и классического университетов.
Сойфер является академиком РАН, председателем Общественной палаты Самарской области, автором основ теории компьютерной оптики, руководителем трёх диссертационных советов и редактором журнала «Компьютерная оптика», индексируемого в базах Scopus и Web of Science.
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