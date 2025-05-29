Сон с президентом: сербский актер Милош Бикович рассказал о новой профессии

Сербский актер Милош Бикович регулярно снимается в российских фильмах и сериалах, но вот на светских тусовках увидеть его будет сложновато. Он на них вообще не ходит, если только это не связано с работой. К счастью, такой вариант все же появился — Бикович стал ведущим на презентации музыкального альбома и дне рождения юной певицы и крестной дочери Дианы Гурцкая Мариам Джалагония. Все проходило в пафосном ресторане в центре, на крыше с видом на Кремль. Ну, а у журналистов наконец-то появилась возможность перекинуться с забугорной звездой парой слов. Отвечал артист лаконично — все больше отшучивался. Но, с другой стороны, надо учитывать и тот факт, что Бикович не носитель языка — тут уж не до жиру, как говорится. Тем не менее «МК» удалось выяснить, что артист начал осваивать новую профессию, что он иногда отказывает фанатам в фото и что актеру даже снятся… политические сны.
— Я сегодня здесь не потому, что Александр Петров не смог. Это потому, что совсем недавно я записал свой первый музыкальный трек, — начал еще на сцене откровенничать артист. — Я теперь понимаю, насколько это тяжело, и у меня появилось огромное уважение к такому труду. Кстати, мне помогла девушка — продюсер Даша Кузнецова. Она прекрасный человек, который меня поддерживала в моем новом начинании, и я ее очень люблю. Я ей говорил: «Даша, я не смогу петь». Она отвечала: «Петь может каждый. К сожалению». Даша — единственный человек, который знает, как у меня это звучало вначале, поэтому я ей обещал 12 сеансов у психиатра. Она отказалась…
После столь интересного откровения артист и журналисты переместились в зону для общения, где Милош продолжил делиться новостями из жизни. Периодически к нему подходили гости с просьбой о совместном селфи на память. Корреспонденты, конечно, тут же поинтересовались, как Бикович относится к регулярным просьбам о фото.
— …Когда фанаты узнают и просят сделать селфи, вы не отказываете?
— Обычно нет. В основном отказываю только если мне срочно куда-то надо бежать. Или я нахожусь на съемочной площадке в костюме, в образе, который нельзя раскрывать. Просто когда массовка подходит фотографироваться, я не знаю, где это потом будет выкладываться. Это может в итоге быть не очень хорошо для проекта.
— Мы видим, что вы не только на площадке осторожны, но также стараетесь семью оберегать от излишнего внимания СМИ…
— Я просто никогда не любил «желтуху» и не любил привлекать внимание вещами, которые бы уводили от искусства, проектов, актерского мастерства и переводить вектор внимания на что-то другое.
— Не тяжело, когда работа в одной стране, а семья — в другой, и вы еще не часто видитесь?
— Это нелегко, но все можно решить, вопрос лишь в организации процесса.
— Вы как взрослый человек уже думаете о будущем своего ребенка?
— А кто сказал, что я взрослый? (Смеется.) Я только прикидываюсь.
— Прошла информация, что вы не только в Москве работаете ведущим, но и будете вести фестиваль в Баку, а также выступать на вечере, посвященном Муслиму Магомаеву. Вы в предвкушении?
— Да, и я, кстати, был уже в Баку, мы там снимали — я играл Муслима Магомаева. Мы снимали достаточно долго, и я, соответственно, был в Азербайджане несколько раз. Могу сказать, что мне понравились и город, и страна.
— Вы сегодня ведущий презентации альбома, в котором речь идет о снах. А вам самому что последний раз снилось?
— Не могу раскрыть подробностей — это был политический сон. Я с одним из президентов — сами догадайтесь, с каким, — о чем-то спорил.
— Милош, вы сегодня весь вечер говорите как-то односложно, загадками, будто недоговариваете что-то…
— Ну, просто вы задаете вопросы, на которые я обычно не отвечаю. Потому что это все может превратиться в «желтуху». У вас вопросы вроде безобидные, но мои ответы могут преподноситься по-разному и трактоваться в итоге по-другому. У меня неоднократно бывало, что я говорил одно, а выходило другое, просто вырывали из контекста, и потом это все превращалось в бессмыслицу…