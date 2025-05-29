Сон с президентом: сербский актер Милош Бикович рассказал о новой профессии

Сербский актер Милош Бикович регулярно снимается в российских фильмах и сериалах, но вот на светских тусовках увидеть его будет сложновато. Он на них вообще не ходит, если только это не связано с работой. К счастью, такой вариант все же появился — Бикович стал ведущим на презентации музыкального альбома и дне рождения юной певицы и крестной дочери Дианы Гурцкая Мариам Джалагония. Все проходило в пафосном ресторане в центре, на крыше с видом на Кремль. Ну, а у журналистов наконец-то появилась возможность перекинуться с забугорной звездой парой слов. Отвечал артист лаконично — все больше отшучивался. Но, с другой стороны, надо учитывать и тот факт, что Бикович не носитель языка — тут уж не до жиру, как говорится. Тем не менее «МК» удалось выяснить, что артист начал осваивать новую профессию, что он иногда отказывает фанатам в фото и что актеру даже снятся… политические сны.