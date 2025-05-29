В России проживает 99,7% грамотного населения

Кажется, что ликвидация неграмотности в нашей стране закончилась в 1920. И осталась «далеко» в истории, вместе с планами ГОЭЛРО, рабкринами и лампочками Ильича. Но, как оказалось, в России проживает около 700 тысяч неграмотных, и получивших только начальное образование среди нас 6,3 миллиона. Встретиться с безграмотными гражданами можно даже в 100 километрах от Москвы.
— Мы вместе с подругой провели два часа в приемном покое больницы города Малоярославец Калужской области, — рассказывает 52-летняя москвичка Анастасия. — Это ровно 101 километр, если считать от МКАД. При приеме каждый больной или родственник заполняет анкету. Сначала пришла цыганка около 40 лет и ее сын, парень лет 18-ти на вид. То есть, как раз из школы выпускаться, оканчивая 11 класс. И мать просит: «Напишите вместо меня, мы неграмотные».
Я была просто ошарашена. Поплыли перед глазами кадры каких-то забытых фильмов про деревню, когда всех грамоте учили: ликбезы, агитаторы, избы-читальни. Сегодня, в XXI веке неграмотные — это как? Пусть даже цыгане, и у них «свои порядки». Люди даже свое имя записать не в состоянии, даже начального образования нет. Как они живут вообще: платят квартплату, документы оформляют?..
Там внизу анкеты расписаться было нужно. Мать с огромным трудом вывела три малюсеньких буквы — начало своей фамилии. Фамилия красивая, к слову, звучная. И затем еще пара подошла — молодая женщина, ей 27, и восьмилетний ребенок. Тоже неграмотные абсолютно. И учиться не собираются, мы их нарочно спросили. Как же законы? У нас не только каждый имеет право на образование, но и дать образование детям — родительская обязанность".
Получив такой рассказ, «МК» озаботился сбором статистики. И с удивлением, узнал, что, по некоторым данным, в России проживает 712 тысяч неграмотных людей. И более 6 миллионов имеют только начальное школьное образование.
По относительным цифровым показателям, в РФ «все неплохо»: уровень неграмотности среди населения составляет 0,1 (а в Китае 5,0, например). Это данные Росстата 2024 года. И по уровню грамотности, наоборот, мы с показателем 99,7 обгоняем США и большинство стран Европы. Но, все-таки, еще недавно мы были страной всеобщей грамотности, и даже «самой читающей», по самоопределению.
В абсолютных числовых показателях, данные о неграмотности в России есть только за 2021 год, согласно переписи населения. Тогда неграмотными идентифицировали 712 тысяч человек. То есть, 0,6% от почти 143-миллионного населения. Но и тут есть нюансы — вовсе безграмотными, не способными даже свое имя написать и не знающими алфавита, из этого числа оказались лишь 371 тысяча. Остальные, пусть с грехом пополам, немного считают и пишут неуверенно.
Больше всего неграмотных обнаружилось в сельской местности — 225 тысяч человек (в городах — 148 тысяч). Большинство неграмотных людей — в возрасте старше 70 лет.
Также требует осознания факт, что у 6,3 миллионов наших сограждан обучение окончилось на уровне начальной школы, 3−4 года образования. Больше всего таких людей проживает в регионах Северного Кавказа (Ингушетия, Чечня, Дагестан) и в Астраханской области.
Рейтинг самых образованных городов и областей предсказуемо возглавили Москва и Санкт-Петербург (40 и 32% жителей с высшим образованием соответственно). В МО проживает около 30% граждан с дипломами вузов, и 26,1% — в республике Северная Осетия-Алания. И 26% высокообразованных граждан проживают на Ямале.
Окончивших учебные заведения уровня СПО (среднее профессиональное образование) опять больше всего в Москве — 37,4%. На второе место вырвался Ненецкий автономный округ — 36,6%. Далее, Костромская область с 35,7% специалистов среднего звена, Белгородская — 34,4%, Челябинская — 34,1%.