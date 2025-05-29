В России проживает 99,7% грамотного населения

В абсолютных числовых показателях, данные о неграмотности в России есть только за 2021 год, согласно переписи населения. Тогда неграмотными идентифицировали 712 тысяч человек. То есть, 0,6% от почти 143-миллионного населения. Но и тут есть нюансы — вовсе безграмотными, не способными даже свое имя написать и не знающими алфавита, из этого числа оказались лишь 371 тысяча. Остальные, пусть с грехом пополам, немного считают и пишут неуверенно.