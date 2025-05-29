Названа сумма штрафа за фейерверк на концерте Киркорова

После ожогов Киркорова: владельцам зала грозит до 800 тысяч рублей штрафа.
Владельцам концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге может грозить штраф до 800 тысяч рублей за инцидент на выступлении Филиппа Киркорова. Артист получил ожоги и другие травмы из-за сработавшей пиротехники на костюме. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
«Штраф за такое правонарушение может достигать для юридических лиц 400 тысяч рублей. При этом, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение даже легкого вреда здоровью человека, штраф уже составит от 700 тысяч до 800 тысяч рублей», — пояснил Хаминский в интервью для РИА Новости.
Юрист также отметил, что в России нет отдельного закона, регулирующего использование пиротехники. По его словам, ответственность могут понести как организаторы концерта, так и владельцы площадки, если будет доказано нарушение правил пожарной безопасности.
Инцидент с Филиппом Киркоровым произошел 25 апреля 2025 года на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге — во время выступления с пиротехникой артист получил ожог руки, после чего был госпитализирован в Москве. Врачи отмечают, что заживление осложнилось из-за сахарного диабета певца, и он уже две недели находится под наблюдением специалистов.