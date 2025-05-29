Названа сумма штрафа за фейерверк на концерте Киркорова

Инцидент с Филиппом Киркоровым произошел 25 апреля 2025 года на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге — во время выступления с пиротехникой артист получил ожог руки, после чего был госпитализирован в Москве. Врачи отмечают, что заживление осложнилось из-за сахарного диабета певца, и он уже две недели находится под наблюдением специалистов.