Совместить бизнес, семью и самореализацию — легко. Как государство помогает в этом молодым мамам

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях второго республиканского форума женщин-предпринимателей «Энергия и созидание» в Минске заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова рассказала, как государство помогает молодым мамам совмещать бизнес, семью и самореализацию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
Были приведены вдохновляющие цифры, указывающие, что 40% белорусских предпринимателей сегодня — женщины, в стране проживают 123 тыс. многодетных семей, а размер семейного капитала за третьего ребенка равен Br33 275.
Молодым родителям государство выделяет финансовую помощь, обеспечивает преференции в образовании и здравоохранении, предлагает трудовые гарантии. Так, с материальной позиции в республике предусмотрены единовременные выплаты при рождении ребенка (Br4476 за первого и Br6266 за второго), ежемесячные пособия по уходу за малышом до 3 лет (от Br861 до Br1216 в зависимости от количества детей) и дополнительное пособие на старших детей при воспитании ребенка до 3 лет при выплате и семейного капитала (Br33 275 при рождении третьего ребенка).
Детей из многодетных и малообеспеченных семей в школах обеспечивают бесплатным питанием. Предусмотрены и льготы на оплату детских садов: скидки 30−50% и полное освобождение для семей с детьми-инвалидами.
Что касается трудовых гарантий, родители детей до 5 лет защищены от увольнения. Многодетным положен также гибкий график работы и дополнительные оплачиваемые выходные (например, день в неделю для многодетных).
Особое внимание Юлия Бердникова уделила поддержке многодетных семей и некоторым нововведениям. В частности, с 2025 года увеличены пособия для незастрахованных матерей (до 100% бюджета прожиточного минимума), расширены возможности использования семейного капитала. Для семей с детьми-инвалидами введены дополнительные выплаты и услуги (например, бесплатная няня до 40 часов в неделю).
«Система социальной защиты семьи — это бренд Беларуси, создаваемый десятилетиями. Государство продолжает развивать меры поддержки, чтобы родители могли уверенно строить карьеру, воспитывать детей и укреплять экономику страны», — подытожили в Минтруда.
На протяжении двух дней, 29 и 30 мая, женщины-предприниматели со всей Беларуси будут обсуждать насущные вопросы и делиться опытом. Стартовал форум «Энергия и созидание» с пленарного заседания в Национальной библиотеке Беларуси. -0-