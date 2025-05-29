Совместить бизнес, семью и самореализацию — легко. Как государство помогает в этом молодым мамам

Молодым родителям государство выделяет финансовую помощь, обеспечивает преференции в образовании и здравоохранении, предлагает трудовые гарантии. Так, с материальной позиции в республике предусмотрены единовременные выплаты при рождении ребенка (Br4476 за первого и Br6266 за второго), ежемесячные пособия по уходу за малышом до 3 лет (от Br861 до Br1216 в зависимости от количества детей) и дополнительное пособие на старших детей при воспитании ребенка до 3 лет при выплате и семейного капитала (Br33 275 при рождении третьего ребенка).