Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психиатр Шуров объяснил «видения» певицы МакSим в коме

Певица рассказала журналистам, что во время комы находилась в «параллельном мире», видела разных людей и слышала их речи.

Источник: Аргументы и факты

Певица МакSим в недавнем интервью рассказала, что во время пребывания в коме якобы побывала «в параллельном мире» и даже слышала фразы от неких «людей». Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров в комментарии aif.ru объяснил, что такое состояние не похоже на настоящую кому с медицинской точки зрения.

«Обычно все-таки кома — это очень глубокое угнетение сознания. Никто там никакие сны не видит, это защитная реакция мозга на состояние запредельной тяжести», — пояснил он.

По словам врача, если человек что-то помнит после такого состояния, значит, это скорее всего не была полноценная кома.

Певица МакSим (Марина Абросимова) в июне 2021 года находилась в медикаментозной (искусственной) коме, в которую ее ввели врачи после резкого ухудшения состояния из-за тяжелой двусторонней пневмонии и поражения легких.

Это решение было принято для поддержки жизненно важных функций организма и снижения нагрузки на дыхательную систему. В таком состоянии она провела несколько недель, всего в больнице — 61 день.

В мае 2025 года певица рассказала журналистам, что во время комы находилась в «параллельном мире», видела разных людей и слышала их речи.