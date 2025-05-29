Психиатр Шуров объяснил «видения» певицы МакSим в коме

Певица МакSим в недавнем интервью рассказала, что во время пребывания в коме якобы побывала «в параллельном мире» и даже слышала фразы от неких «людей». Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров в комментарии aif.ru объяснил, что такое состояние не похоже на настоящую кому с медицинской точки зрения.