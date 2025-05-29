Психиатр Шуров объяснил «видения» певицы МакSим в коме

Певица МакSим в недавнем интервью рассказала, что во время пребывания в коме якобы побывала «в параллельном мире» и даже слышала фразы от неких «людей». Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров в комментарии aif.ru объяснил, что такое состояние не похоже на настоящую кому с медицинской точки зрения.
«Обычно все-таки кома — это очень глубокое угнетение сознания. Никто там никакие сны не видит, это защитная реакция мозга на состояние запредельной тяжести», — пояснил он.
По словам врача, если человек что-то помнит после такого состояния, значит, это скорее всего не была полноценная кома.
Певица МакSим (Марина Абросимова) в июне 2021 года находилась в медикаментозной (искусственной) коме, в которую ее ввели врачи после резкого ухудшения состояния из-за тяжелой двусторонней пневмонии и поражения легких.
Это решение было принято для поддержки жизненно важных функций организма и снижения нагрузки на дыхательную систему. В таком состоянии она провела несколько недель, всего в больнице — 61 день.
В мае 2025 года певица рассказала журналистам, что во время комы находилась в «параллельном мире», видела разных людей и слышала их речи.