Победителей фестиваля «Перамога» определили в Купаловском театре

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей третьего Республиканского театрального фестиваля «Перамога» определили в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.
Чернецкий: фестиваль «Перамога» — возможность говорить о подвиге Великой Победы на весь мир.
В конкурсной программе «Спектакль театра драмы» в номинации «Лучший спектакль» победу одержала постановка «Трибунал» Брестского академического театра драмы. В номинации «Лучшая режиссура» приз отдали народному артисту Беларуси Александру Ефремову за постановку исторической драмы «Рядовые» на сцене Театра-студии киноактера.
Победу за «Лучшую сценографию» получил художник Александр Каменец Купаловского театра за создание сценографии в спектакле «А зоры тут ціхія». Обладателем «Лучшей мужской роли» стал Денис Фещенко за роль Гирши в постановке «Семь трофеев рядового Шапкина» Минского областного драматического театра. «Лучшая женская роль» досталась Веронике Буслаевой за роль Стефы в спектакле «Хатыня» Республиканского театра белорусской драматургии.
Также победителей выбрали в номинации «Спектакль театра кукол». «Лучшим спектаклем» стал «Сымон-музыка» по мотивам поэмы Якуба Коласа Гродненского областного театра кукол. За «Лучшую женскую роль» наградили Карину Кулик за постановку «Помня героев Победы» Минского областного театра кукол «Батлейка».
Специальный диплом жюри «За лучшее авторское прочтение темы Великой Отечественной войны» получил коллектив Молодежного театра эстрады за спектакль «Без срока давности».
Третий республиканский театральный фестиваль «Перамога» прошел в Минске с 12 по 29 мая. В конкурсной программе представили 11 спектаклей из Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска и Молодечно. Зрители увидели глубокие, трогательные и зрелищные постановки военно-патриотической тематики нынешнего и прошлых театральных сезонов. -0-
Фото Татьяны Матусевич.