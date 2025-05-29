Победителей фестиваля «Перамога» определили в Купаловском театре

Победу за «Лучшую сценографию» получил художник Александр Каменец Купаловского театра за создание сценографии в спектакле «А зоры тут ціхія». Обладателем «Лучшей мужской роли» стал Денис Фещенко за роль Гирши в постановке «Семь трофеев рядового Шапкина» Минского областного драматического театра. «Лучшая женская роль» досталась Веронике Буслаевой за роль Стефы в спектакле «Хатыня» Республиканского театра белорусской драматургии.