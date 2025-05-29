Путин одной фразой описал формулу любви в семье

В ходе онлайн-встречи с многодетными семьями, которые были удостоены ордена «Родительская слава», и матерями, получившими звание «Мать-героиня», президент России Владимир Путин затронул вопрос о семейных ценностях. Он выразил своё восхищение словами одной из участниц встречи.
Глава государства проникся словами одной многодетной матери. Женщина рассказала, что каждый раз в их семье удивляются вспыхнувшим чувствам к новорожденному и восклицают, «как же они без него жили».
«Эта замечательная “формула любви” — “Как же я без тебя жил?” или “Как же я без тебя жила?” — лежит в основе не только наших многодетных семей, но в основе всех наших традиционных ценностей», — заявил Путин, выслушав многодетную мать во время онлайн-встречи.
Ранее KP.RU сообщил, что не все участвующие в разговоре по видеосвязи с президентом дождались беседы с главой государства. Сеть покорило видео девочки, которая уснула прямо перед камерой.