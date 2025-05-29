Путин одной фразой описал формулу любви в семье

«Эта замечательная “формула любви” — “Как же я без тебя жил?” или “Как же я без тебя жила?” — лежит в основе не только наших многодетных семей, но в основе всех наших традиционных ценностей», — заявил Путин, выслушав многодетную мать во время онлайн-встречи.