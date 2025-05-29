Ученые назвали скрытый фактор, осложняющий лечение рака груди

Пациентки с низкой мышечной массой хуже переносят химиотерапию рака груди, выяснили ученые из Университета Сан-Паулу. Результаты опубликованы в журнале Discover Oncology.
В исследовании участвовали 54 женщины с ранней стадией рака груди, которым провели комплексную оценку состава тела до начала терапии.
Выяснилось, что выживаемость пациенток с низкой мышечной массой была значительно ниже, даже при нормальном весе.
Ученые отмечают, что мышцы важны для регуляции воспаления и метаболизма лекарств. Недостаток мышечной массы усугубляет побочные эффекты химиотерапии, замедляет восстановление и повышает риск летального исхода.
Рекомендуется отслеживать мышечную массу сразу после диагноза и включать силовые тренировки и белковое питание в лечение. Особое внимание следует уделять фазовому углу, отражающему состояние мышечных клеток, подчеркивают ученые.
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