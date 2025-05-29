Авария отца, колония, кома брата: Никите Ефремову — 37

Никита родился 30 мая 1988 года в Москве в семье, где искусство было не просто профессией, а образом жизни. Его отец — Михаил Ефремов, известный актер театра и кино, а дед — Олег Ефремов, основатель театра «Современник» и Народный артист СССР. Мать, Ася Воробьева, была филологом и работала литературным редактором в театре. Однако, несмотря на такие выдающиеся предков, Никита до 12 лет носил фамилию матери, скрывая свою родословную. Он сам решился вернуть фамилию Ефремов, заявив, что не видит смысла скрывать свою принадлежность к знаменитой семье. В школьные годы Никита учился в физико-математической гимназии № 1514, не планируя связывать свою жизнь с актерским ремеслом. Он занимался спортом, играл в футбол и баскетбол, а также обучался в музыкальной школе по классу скрипки и вокала. Однако в 11 классе, осознав, что математика его не привлекает, он решил попробовать себя в искусстве.