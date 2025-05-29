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Программный продукт СамГМУ одобрен Стоматологической ассоциацией России

Самарский государственный медицинский университет разработал цифровую систему мониторинга качества медицинской помощи (ЦСМК), которая рекомендована Стоматологической ассоциацией России.

Самарский государственный медицинский университет разработал цифровую систему мониторинга качества медицинской помощи (ЦСМК), которая рекомендована Стоматологической ассоциацией России.

Сейчас система тестируется в более чем 30 клиниках разного типа в различных регионах России. Тестирование показало значительное повышение эффективности внутренних процессов и выявление большего числа нежелательных событий, каждое из которых расследуется.

Система автоматизирует внутренние контрольные процессы, упрощает документирование и повышает прозрачность принятия управленческих решений. Руководители клиник могут отслеживать выполнение стандартов оказания услуг и управлять рисками, возникающими в процессе работы.

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