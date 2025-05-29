Программный продукт СамГМУ одобрен Стоматологической ассоциацией России

Самарский государственный медицинский университет разработал цифровую систему мониторинга качества медицинской помощи (ЦСМК), которая рекомендована Стоматологической ассоциацией России.
Сейчас система тестируется в более чем 30 клиниках разного типа в различных регионах России. Тестирование показало значительное повышение эффективности внутренних процессов и выявление большего числа нежелательных событий, каждое из которых расследуется.
Система автоматизирует внутренние контрольные процессы, упрощает документирование и повышает прозрачность принятия управленческих решений. Руководители клиник могут отслеживать выполнение стандартов оказания услуг и управлять рисками, возникающими в процессе работы.
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