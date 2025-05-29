Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры

НАЛЬЧИК, 29 мая — РИА Новости. Многодетной семье Боголовых из Ингушетии, которая в четверг принимала участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Президент пообщался с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и семьями, которые награждены орденом «Родительская слава». Марьям Хамхоева и Беслан Боголов из Ингушетии воспитывают десятерых сыновей и одну дочь. Девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня «Лейми» и Московский Кремль. Один из мальчиков прочитал написанное его матерью стихотворение про «край любимый» — Ингушетию. Путин похвалил обоих детей.
«Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка по поручению президента вручил многодетной матери Марьям Хамхоевой знак особого отличия — орден “Мать-героиня”. Вместе с ним Марьям Хамхоевой были вручены ключи от четырехкомнатной квартиры в городе Назрани», — написал Калиматов.
Он напомнил, что супруги Боголовы воспитывают 11 детей, младшему из которых исполнилось всего несколько месяцев.
«Мы чествуем родителей, которые не просто взяли на себя большую ответственность, но и достойно несут ее из года в год. Одиннадцать детей — это не только благословение, но и огромный труд… От всей души желаю крепкого здоровья, большого семейного благополучия и вырастить достойных своей Отчизны сыновей и дочерей», — отметил глава Ингушетии.