Общавшейся с Путиным многодетной семье вручили ключи от квартиры

«Мы чествуем родителей, которые не просто взяли на себя большую ответственность, но и достойно несут ее из года в год. Одиннадцать детей — это не только благословение, но и огромный труд… От всей души желаю крепкого здоровья, большого семейного благополучия и вырастить достойных своей Отчизны сыновей и дочерей», — отметил глава Ингушетии.