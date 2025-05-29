В «Вашингтоне» сделали заявление о будущем Овечкина

В пресс-службе пояснили, что рассылка, вызвавшая широкий резонанс среди болельщиков и СМИ, была отправлена по ошибке. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26, и вопросы о продлении соглашения или завершении выступлений в НХЛ будут рассматриваться позднее.