Столичные врачи удлинили ногу пациентки на 2,5 сантиметра

Специалисты столичной ГКБ имени В. В. Вересаева удлинили ногу 72-летней женщине, которая жаловалась на боли в области левого тазобедренного сустава. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.
При осмотре врачи обнаружили, что левая нога пенсионерки была короче правой на 2,5 сантиметра, а стопа была вывернута наружу. Кроме того, у пациентки наблюдался умеренный отек и болезненность при пальпации в области верхней трети левого бедра и левого тазобедренного сустава.
Выяснилось, что 2,5 года назад пациентка получила перелом шейки бедра, который неправильно сросся. Из-за этого женщина испытывала трудности при передвижении даже по дому, поэтому ее супруг прикрепил к стенам специальные приспособления. Также она не выходила на улицу в течение последних нескольких лет.
Врачи больницы провели тщательное предоперационное обследование, после чего выполнили тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава. Заведующий травматологическим отделением больницы Вересаева Владимир Шилин отметил, что операция осложнялась хрупкостью костей ноги пациентки.
— Также в ходе операции надо было аккуратно иссечь все рубцовые неэластичные ткани, спайки сухожилий, мышц, которые образовались из-за неправильно сросшегося перелома и привели к укорочению ноги и ограничению подвижности сустава. В ходе операции была удалена патологически измененная головка бедренной кости и заменена на эндопротез, — сообщил специалист.
На следующий день после операции пациентка смогла встать на ноги, а через несколько дней ее выписали из больницы под наблюдение врачей, передает «Москва 24».
19 мая врачи Первой Градской больницы провели 101-летней женщине двухстороннюю эндоскопическую пластику паховой грыжи. В учреждении отметили, что хирурги регулярно проводят операции для пожилых пациентов, однако такая возрастная пациентка поступила к ним впервые.