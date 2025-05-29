Столичные врачи удлинили ногу пациентки на 2,5 сантиметра

Выяснилось, что 2,5 года назад пациентка получила перелом шейки бедра, который неправильно сросся. Из-за этого женщина испытывала трудности при передвижении даже по дому, поэтому ее супруг прикрепил к стенам специальные приспособления. Также она не выходила на улицу в течение последних нескольких лет.