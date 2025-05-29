Назван «фирменный» симптом нового штамма коронавируса NB.1.8.1

«Новый геновариант коронавируса NB.1.8.1 похож на “омикрон”. Он начал распространяться по миру с Юго-Восточной Азии, а на сегодняшний день его выявили уже в более чем 20 странах», — сообщил врач, отметив, что зараженные есть в США, Японии и странах Европы.