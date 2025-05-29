Чернецкий: фестиваль «Перамога» — возможность говорить о подвиге Великой Победы на весь мир

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский театральный фестиваль «Перамога» — возможность говорить о подвиге Великой Победы на весь мир. Таким мнением поделился с журналистами министр культуры Руслан Чернецкий на закрытии фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.
Победителей фестиваля «Перамога» определили в Купаловском театре.
«Республиканский театральный фестиваль “Перамога” — замечательное мероприятие, посвященное подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. Наверное, одно из важнейших мероприятий театральной области, так как оно дает возможность говорить об этом подвиге на весь мир. Фестиваль уже с этого сезона выходит за рамки республиканского и становится международным», — сказал Руслан Чернецкий.
По его мнению, благодаря участию России и Китая он набирает обороты и становится уже не республиканским, а международным. «Огромное спасибо, что наши самые близкие друзья и братья приехали нас поддержать в этом фестивале, потому как это все-таки наша общая победа», — отметил министр.
Он поблагодарил организаторов фестиваля и театральные труппы, которые представили свои замечательные спектакли. «К сожалению, мне не удалось попасть на фестиваль. Но многие спектакли я видел до фестиваля, а один знаю наизусть. Это действительно очень интересные работы. Я надеюсь, они обретут свои заслуженные призы», — добавил Руслан Чернецкий. Он пожелал фестивалю становиться еще масштабнее и открывать новые имена и страны.
Третий республиканский театральный фестиваль «Перамога» проходил в Минске с 12 по 29 мая. В конкурсной программе представили 11 спектаклей из Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска и Молодечно. Зрители увидели глубокие, трогательные и зрелищные постановки военно-патриотической тематики нынешнего и прошлых театральных сезонов.
Впервые в нем вне конкурса приняли участие гости из Национального драматического театра России (Александринского театра) из Санкт-Петербурга с документальным моноспектаклем «Блокадный дневник Александринки». Впервые зрители увидели спектакль «А зоры тут ціхія» на китайском языке. Его представили китайские студенты магистратуры БГАИ. -0-
Фото Татьяны Матусевич.