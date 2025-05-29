Чернецкий: фестиваль «Перамога» — возможность говорить о подвиге Великой Победы на весь мир

Он поблагодарил организаторов фестиваля и театральные труппы, которые представили свои замечательные спектакли. «К сожалению, мне не удалось попасть на фестиваль. Но многие спектакли я видел до фестиваля, а один знаю наизусть. Это действительно очень интересные работы. Я надеюсь, они обретут свои заслуженные призы», — добавил Руслан Чернецкий. Он пожелал фестивалю становиться еще масштабнее и открывать новые имена и страны.