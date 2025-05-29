В российском регионе распространили фейк о предоставлении мигрантам жилья при заключении брака

Фейковый документ о поддержке и социальной интеграции трудовых мигрантов распространяют в адрес администраций муниципальных образований Краснодарского края, якобы за подписью главы региона.
По информации оперативного штаба Кубани, в поддельном документе указывается, что иностранцы, не имеющиеся своего жилья, могут при определенных условиях могут получить двухкомнатную квартиру, в том числе, заключив брак с жительницами региона.
«Это “постановление” — очередная подделка. В первом пункте фальшивого документа указана ссылка на инициативу депутата Государственной думы. Такую формулировку не используют в постановлениях губернатора», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.
Уточняется, что основанием для принятия нормативных правовых актов являются исключительно нормативные документа, имеющие юридическую силу. Предложения и инициативы к таковым не относятся, уточнили власти.
Также оперативный штаб отметил нестыковки в датах. В день, который указан в «постановлении», не выходил ни один подобный документ, что можно проверить на официальных сайтах губернатора, администрации региона и интернет-портале правовой информации, говорится в сообщении.
Уточняется, что фейковый документ рассылали с бесплатного почтового ящика, которым региональные ведомства не пользуются.
Ранее МВД России сообщило, что мошенники создали поддельный сайт ведомства, чтобы красть данные россиян. По информации полиции, злоумышленники разработали фишинговый ресурс, который имитирует официальный портал ведомства.