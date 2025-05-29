Волочкова впервые раскрыла тайну, почему не расписалась со Вдовиным

«Да, я тогда не расписалась, но свадьба была. Знаете, “свадьба века” её еще называли. Потому что она была сначала в Екатерининском дворце, на следующий день — в Юсуповском дворце. Были представлены все виды транспорта, которые летают, плавают, ездят. Было всё: и даже воздушный шар. Ну, а мы просто поставили свои автографы на пустых бланках, — поведала Анастасия. — Да, я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге. Понимаете, я уже предчувствовала тогда, что в случае расставания мы будем делить только моё имущество: мои квартиры, мои деньги и всё остальное. Но мне хотелось шоу, я хотела свадьбу — яркую, изысканную, вот такую: по-королевски! И она у меня была. Меня, правда, тогда осыпали какими-то обвинениями, мол, вы не поставили штамп в паспорте — вы обманули людей! Хочется спросить: каких людей? Кто эти люди, и какая вам разница, кто какой штамп и где поставил?».