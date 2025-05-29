Практикоориентированность и внедрение. На что обращает внимание КГК при анализе работы Академии наук

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провел совещание с членами рабочей группы по анализу деятельности Национальной академии наук. Рассмотрены итоги за 2024 год, сообщили БЕЛТА в КГК.
Рабочая группа ежегодно предоставляет доклад Президенту по результатам анализа деятельности НАН по трем основным вопросам: практикоориентированность научных исследований и разработок, внедрение разработок в отраслях экономики и социальной сфере, импортозамещение и экспорт научно-технической продукции.
На совещании выступили члены рабочей группы по курируемым направлениям. Обсужден ряд тем, а именно ключевые итоги за 2024 год, изменения в работе научных организаций, взаимодействие научных организаций с отраслями экономики и социальной сферой, оптимальность действующих организационно-штатных структур в научных организациях.
Постоянно действующая рабочая группа по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси создана в соответствии с распоряжением главы государства от 18 июня 2024 года. -0-