Практикоориентированность и внедрение. На что обращает внимание КГК при анализе работы Академии наук

На совещании выступили члены рабочей группы по курируемым направлениям. Обсужден ряд тем, а именно ключевые итоги за 2024 год, изменения в работе научных организаций, взаимодействие научных организаций с отраслями экономики и социальной сферой, оптимальность действующих организационно-штатных структур в научных организациях.