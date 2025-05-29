Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Практикоориентированность и внедрение. На что обращает внимание КГК при анализе работы Академии наук

Рабочая группа ежегодно предоставляет доклад Президенту по результатам анализа деятельности НАН по трем основным вопросам: практикоориентированность научных исследований и разработок, внедрение разработок в отраслях экономики и социальной сфере, импортозамещение и экспорт научно-технической продукции.

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провел совещание с членами рабочей группы по анализу деятельности Национальной академии наук. Рассмотрены итоги за 2024 год, сообщили БЕЛТА в КГК.

Рабочая группа ежегодно предоставляет доклад Президенту по результатам анализа деятельности НАН по трем основным вопросам: практикоориентированность научных исследований и разработок, внедрение разработок в отраслях экономики и социальной сфере, импортозамещение и экспорт научно-технической продукции.

На совещании выступили члены рабочей группы по курируемым направлениям. Обсужден ряд тем, а именно ключевые итоги за 2024 год, изменения в работе научных организаций, взаимодействие научных организаций с отраслями экономики и социальной сферой, оптимальность действующих организационно-штатных структур в научных организациях.

Постоянно действующая рабочая группа по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси создана в соответствии с распоряжением главы государства от 18 июня 2024 года. -0-