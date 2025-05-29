Психиатр Шуров назвал хайпом признание певицы МакSим о видениях в коме

МакSим в июне 2021 года находилась в медикаментозной (искусственной) коме, в которую ее ввели врачи после резкого ухудшения состояния из-за тяжелой двусторонней пневмонии и поражения легких. В мае 2025 года певица рассказала, что во время комы находилась в «параллельном мире», видела разных людей и слышала их речи.