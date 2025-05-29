Психиатр Шуров назвал хайпом признание певицы МакSим о видениях в коме

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров в диалоге с aif.ru подверг сомнению искренность рассказа певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) о видениях в коме и допустил, что это могло быть частью пиар-стратегии.
МакSим в июне 2021 года находилась в медикаментозной (искусственной) коме, в которую ее ввели врачи после резкого ухудшения состояния из-за тяжелой двусторонней пневмонии и поражения легких. В мае 2025 года певица рассказала, что во время комы находилась в «параллельном мире», видела разных людей и слышала их речи.
«Я более чем уверен, что это был такой хайп. Мы прекрасно знаем, что потом был концертный тур “Я буду жить”», — отметил Шуров.
Он также упомянул последующие события в жизни певицы, подчеркнув, что, несмотря на пережитое, это не повлияло на ее образ жизни.
«Потом был вот этот алкогольный эксцесс крайне неприятный. Даже пребывание в коме и какие-то “гармоничные контакты” не заставили МакSим сделать выводы, чтобы сделать свою жизнь более гармоничной», — добавил врач.
Ранее Василий Шуров также отмечал, что описанное МакSим состояние с медицинской точки зрения не похоже на настоящую кому.