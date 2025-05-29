Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина: президент Путин сказал правду по делу Валиевой

Фигуристка Камила Валиева оказалась вовлечена в допинговый скандал, не осознавая, какие препараты ей давали. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта. Он отметил, что в российской спортивной медицине необходимо навести порядок и прекратить практику работы с неквалифицированными специалистами, рассказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Роднина призвала привлечь к ответственности врача и тренера фигуристки Валиевой.

Фигуристка Камила Валиева оказалась вовлечена в допинговый скандал, не осознавая, какие препараты ей давали. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта. Он отметил, что в российской спортивной медицине необходимо навести порядок и прекратить практику работы с неквалифицированными специалистами, рассказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Президент страны не обратил внимание, а сказал правду по делу Валиевой. На момент нарушения антидопинговых правил она была несовершеннолетней спортсменкой. А мы в России еще в 2016 году приняли закон о привлечении к финансовой и уголовной ответственности за склонение к приему запрещенных препаратов. Так как Валиева была несовершеннолетней, должны были нести ответственность за это нарушение люди, которые готовили Камилу. А конкретно — врач, тренер, родители. Разбирательств по этому поводу не было», — пояснила Роднина в беседе с порталом «ВсеПроСпорт».

Ранее Владимир Путин уже поднимал вопрос о проблемах в российской спортивной медицине, выразив обеспокоенность участием в подготовке спортсменов специалистов нетрадиционной медицины. Он отметил, что подобные практики приводят к допинговым случаям, которые сложно объяснить, и напомнил о схожих инцидентах с теннисисткой Марией Шараповой и фигуристкой Камилой Валиевой, подчеркнув необходимость строгого контроля за медицинским сопровождением спортсменов.