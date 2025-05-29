Роднина: президент Путин сказал правду по делу Валиевой

«Президент страны не обратил внимание, а сказал правду по делу Валиевой. На момент нарушения антидопинговых правил она была несовершеннолетней спортсменкой. А мы в России еще в 2016 году приняли закон о привлечении к финансовой и уголовной ответственности за склонение к приему запрещенных препаратов. Так как Валиева была несовершеннолетней, должны были нести ответственность за это нарушение люди, которые готовили Камилу. А конкретно — врач, тренер, родители. Разбирательств по этому поводу не было», — пояснила Роднина в беседе с порталом «ВсеПроСпорт».